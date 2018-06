Vissers willen verbod op pulsvisserij BELGISCHE EN FRANSE VISSERS PROTESTEREN TEGEN ELEKTRISCH VISSEN GUDRUN STEEN

19 juni 2018

02u40 0 Nieuwpoort Gisterochtend kwam een vijftigtal Belgische en Franse vissers samen in de vismijn van Nieuwpoort. Ze willen dat Europa de pulsvisserij verbiedt. Zeker 84 Nederlandse vaartuigen vissen met elektrische stroomstoten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek.

De vissers zijn het beu. "Van de 84 vaartuigen uit Nederland die aan pulsvisserij doen, komt zeker dertig procent naar de Zuidelijke Noordzee", schetst Rudy Beuckels (39) uit Lombardsijde. Hij vangt al twintig jaar garnalen.





"Onze aanvoer is met bijna de helft gedaald. Na het geven van elektrische shocks aan de vissen springen die omhoog waardoor er tot drie keer meer vis in de netten belandt. Oneerlijke concurrentie is dat en onze Noordzee geraakt stilaan leeggevist. Bovendien lijden de vissen. De ruggen van de zeebaarzen breken door de stroomstoot en ook de garnalen vertonen barsten. De scheepswrakken zijn leeg terwijl het er anders krioelt van de vissen. Er sterven er ook veel. Vooral dan de kleintjes die dienen als voedsel voor de grotere. Een vicieuze cirkel dus die we met onze actie willen doorbreken. De pulsvisserij moet stoppen." Visser Mario (45) startte negen jaar terug als lijnvisser op zeebaars. "Toen viste ik ook op kabeljauw. Ik haalde tot 15 ton zeebaars en 5 ton kabeljauw boven. Vandaag is dat gehalveerd. Ik heb Nieuwpoort als uitvalsbasis moeten verlaten omdat het niet meer rendabel was. Ik vis nu 350 kilometer verder nabij Le Havre. De pulsvisserij verwoest de zee. Als zo'n visser is gepasseerd, moet je gedurende een paar weken daarna niet meer op die plek vissen want alles is verdwenen." Ook Patrick Van Hellemont (51) is overtuigd van een duurzame visvangst. "Ik ben handlijnvisser op zeebaars. Enkel de commercieel interessante vissen halen we aan boord, de rest werpen we terug. Alleen zo behouden we het evenwicht in onze zee."





Handlijnvissers

Nieuwpoorts schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V) steunt het protest. "Ook ik pleit voor een afschaffing van de pulsvisserij. De aanvoer in onze vismijn is dan wel nog niet gedaald, maar dat komt omdat we meer vaartuigen verwelkomen. Naast de vijf Nieuwpoortse vissersvaartuigen komen ook een 25-tal handlijnvissers, vooral uit Nederland, naar onze vismijn." Europees parlementslid Sander Loones (N-VA) uit Koksijde hoopt dat de wet snel aangepast wordt.





"Europa laat slechts 5 procent pulsvisserij toe voor wetenschappelijk onderzoek. Het is door een hiaat in de wetgeving dat de Nederlandse vloot dat omzeilt. Het is zinloos de vissers tegen elkaar op te zetten. De schuld ligt bij de wetgever. In België wordt nog niet aan pulsvisserij gedaan."