Visser kookt garnalen op zee maar veel te dicht bij strand: 400 euro boete JHM

01 maart 2019

11u46 0 Nieuwpoort Een 50-jarige garnalenvisser uit Lichtervelde moet een geldboete van 400 euro betalen omdat hij zijn garnalen kookte op zijn bootje maar dat veel te dicht tegen het strand deed.

De man werd op 19 juli vorig jaar door de scheepvaartpolitie voor de kust van Nieuwpoort betrapt. Hij had er net een tochtje op zee opzitten en had wat garnalen gevangen. Op de terugweg was de man zijn garnalen aan boord van zijn vissersboot aan het koken maar deed hij dat veel te dicht tegen de kustlijn. Wettelijk gezien moeten schepen en bootjes 200 meter van het strand verwijderd blijven, om ongelukken en aanvaringen te voorkomen. De Scheepvaartpolitie had de man in zijn bootje visueel opgemerkt en zette zijn route uit op hun plotter waarbij ze konden zien dat hij zich een stuk onder die 200 meter-lijn bevond. De man werd verhoord en reageerde laconiek: “Ja, ik voer bewust wat dichter bij het strand zodat ik mijn garnalen kon koken. Ik ken die regel, maar vind het een idiote regel.” De man werd dus gedagvaard bij de strafrechter. Omdat het zijn eerste overtreding was kwam hij er vanaf met 400 euro boete. Een volgende maal kan dat een pak hoger liggen.