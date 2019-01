Vijf verdachte personen gearresteerd tijdens controle in Westendelaan Bart Boterman

24 januari 2019

11u44 0 Nieuwpoort Tijdens een controleactie van de politie in de Westendelaan in Nieuwpoort zijn woensdagnamiddag vijf personen gearresteerd voor verdachte handelingen.

“Dergelijke acties kaderen in een veranderde aanpak. Op grote assen worden controles uitgevoerd om criminaliteit preventief in te dammen, namelijk als de daders nog een slachtoffer zoeken en er nog geen gemaakt hebben”, zegt korpschef Nicholas Paelinck. Er werden 28 voertuigen aan een controle onderworpen en 42 inzittenden gecontroleerd. Tegen vijf van de gecontroleerde personen loopt nu een onderzoek omdat ze volgens de politie mogelijk slechte bedoelingen hadden. In één auto werd een bus pepperspray gevonden. Tijdens de actie werden ook vier personen die zonder gordel reden betrapt. Een andere had geen geldig rijbewijs bij.