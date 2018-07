Verjaardagsmedaille voor Hendrik Geeraert 16 juli 2018

Zondag 15 juli zou Hendrik Geeraert, de man die tijdens de Eerste Wereldoorlog de sluizen in Nieuwpoort open zette, 155 jaar zijn geworden. Om die bijzondere verjaardag in de kijker te zetten, hing Luc Leye een verjaardagsmedaille om de buste die vlak bij het Nieuwpoortse stadhuis hangt. Luc vertolkt Hendrik Geeraert op talrijke evenementen. Dat de kuststad zijn held niet vergeten is, bewijzen de reus en bier die opgedragen zijn aan Geeraert. Zijn verhaal komt ook aan bod in het bezoekerscentrum Westfront. (GUS)