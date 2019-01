Verenigd Nieuwpoort-Bad mag geen evenementen meer organiseren in Nieuwpoort GUS

16u10 3 Nieuwpoort Het stadsbestuur van Nieuwpoort stopt de samenwerking met Verenigd Nieuwpoort-Bad (VNB). Het verbiedt die vereniging bovendien om nog langer evenementen te organiseren op het openbaar domein van de stad.

Het zit burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) hoog. “We werkten enkele jaren samen met VNB voor de organisatie van de Sint-Bernardusfeesten in augustus. VNB vormde de schakel tussen de handelaars en de stad en wij waren verantwoordelijk voor de programmatie en de financiële ondersteuning. De overlegmomenten met het bestuur van VNB en de stadsdiensten verliepen moeilijk en chaotisch. Het trok onze aanbevelingen in twijfel en negeerde afspraken. Van een goede verstandhouding was dan ook geen sprake meer. De druppel was echter een brief die VNB naar haar leden stuurde in december vorig jaar en januari dit jaar. Daar laat het zich negatief uit over de samenwerking met en de houding van het stadsbestuur tegenover de initiatieven van VNB. Die negatieve ondertoon zet het stadsbestuur en zijn mandatarissen in een slecht daglicht bij de handelaars. Door die negatieve berichtgeving heeft VNB zich buitenspel gezet.”

De Sint-Bernardusfeesten bestaan vijftig jaar en gaan wel gewoon door. “De stad zal die volledig uitwerken en er een topeditie van maken. Ondertussen bevragen we de handelaars van Nieuwpoort-Bad om met hun noden rekening te kunnen houden.”

Verenigd Nieuwpoort-Bad vormde decennia lang een vaste waarde binnen het handelsleven van Nieuwpoort-Bad. Naast de driedaagse braderie Sint-Bernardusfeesten organiseerde het ook een lentebraderie en een eindejaarsfeest.