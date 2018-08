Veel volk voor startschot herdenkingskoers 25 augustus 2018

02u34 0 Nieuwpoort Nieuwpoort was gisteren de startplaats van de gloednieuwe wielerwedstrijd Great War Remembrance Race. In de schaduw van het Albert I-monument stonden ruim duizend mensen klaar voor de ploegvoorstelling en het startschot.

Vader en zoon Ivo (79) en Erik Vlaeminck (50) hadden speciaal een verblijf aan zee geboekt om het evenement live te kunnen meemaken. "Ik woon in Temse maar kom al jaren op vakantie aan de kust", doet Erik het relaas. "Toen we vernamen dat de nieuwe wielerwedstrijd met onze favoriete ploeg Quick Steps Floors in Nieuwpoort zou starten, kwamen we naar een camping in Middelkerke. Al van deze morgen zijn we bij de startplaats en de sfeer zit goed. Er is een pak volk . Als koersliefhebber en verzamelaar van wielerattributen is dit een hoogdag. In onze caravan zullen we straks de koers verder volgen op Sporza." Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en sportschepen Rik Lips (CD&V) waren tevreden. "Dit evenement geeft onze stad uitstraling in binnen- en buitenland, nog meer dankzij de rechtstreekse tv-uitzending. Dit is een mooie promotie voor Nieuwpoort en in het bijzonder voor het Albert I-monument. De Great War Remembrance Race is uniek omdat de koers sport en geschiedenis mengt."





De koers is een project van Flanders Classics en de Organisatie Gent-Wevelgem. (GUS)