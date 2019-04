Vechtende vrouw die stomdronken voor rechter stond veroordeeld: 1 maand cel JHM

12 april 2019

Een 50-jarige vrouw uit Nieuwpoort is veroordeeld tot 1 maand cel en 800 euro boete omdat ze in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis een andere patiënt een duw gaf omdat ze geen sigaret kreeg. Ze brak daarbij ook de bril van de dame. A.R. pleegde de feiten toen ze zwaar onder invloed was. Alcohol is de rode draad door het leven van de vrouw want op haar proces twee weken geleden verscheen ze al waggelend en lallend voor de strafrechter in Veurne. A.R. had toen om 9 uur al veel te diep in het glas gekeken en was ronduit stomdronken. Ze moest ondersteund door een man de zaal worden binnen geleid, en stootte buiten haar hoofd tegen de muur in het gebouw. Ze viel ook bijna om. De rechter sprak er haar over aan. “In het dossier staat dat je een alcoholprobleem hebt mevrouw en daar ben je duidelijk niet van af. Je bent nu toch opnieuw zwaar dronken hé?” vroeg ze. Vreemd genoeg ontkende A.R. “Ik dronken? Maar neen, ik heb gewoon een grote verkoudheid en neem wat medicatie”, lalde ze, daarbij struikelend over al haar woorden. “Ik heb al een jaar niets meer gedronken.”