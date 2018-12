Vandaal betrapt in Marktstraat BBO

03 december 2018

20u31

Bron: Eigen info 0

De politie heeft zondagavond een vandaal opgepakt in de Marktstraat in Nieuwpoort. Een patrouille merkte rond 23.15 uur dat er in de Marktstraat heel wat jonge boompjes waren uitgetrokken en er ook een geparkeerde auto, die in neutraal stond, op de rijbaan was geduwd. De auto raakte beschadigd want stond tegen enkele paaltjes die een boom moeten beschermen. De verdachte liep wat verderop in de straat en gaf toe aan de inspecteurs dat hij verantwoordelijk was voor de ravage. Hij werd meegenomen voor verhoor en er werd een proces-verbaal opgesteld. De man mocht uiteindelijk beschikken. Hij zal wel nog vervolgd worden en ongetwijfeld de schade moeten vergoeden.