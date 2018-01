Vandaag in de les: 'hoe restaureer je een sleepboot?' 31 januari 2018

02u55 0 Nieuwpoort De leerlingen van de derde graad lassen-constructie van het Nieuwpoortse Atheneum willen een Nederlandse stalen sleepboot Cobi M tegen september 2019 te water laten.

Eerst moet het vaartuig uit 1955 een grondige opknapbeurt krijgen. Daarna zal het haar laatste vaart worden. De boot zal via Zeebrugge naar Terneuzen varen om in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent haar laatste plaats te krijgen. "De familie Muller leerde met die boot varen en zette ze in om grote schepen te slepen, maar gebruikte ze ook als pomp- en blusboot", zeggen begeleiders Boudewijn Lowagie en Dave Vandevelde. "De naam Cobi M verwijst naar de zus van Kees Muller, de huidige zaakvoerder van Multraship die vrijdag onze werf komt bezoeken. Onze leerlingen werken twee dagen per week aan de ontmanteling van de boot en restaureren alles, zodat we het schip vaarwaardig kunnen afleveren. Het is de eerste keer dat we een boot restaureren, maar Multraship steunt ons logistiek. We krijgen ook hulp van de Shielmartin Corporation die meer ervaring heeft met zo'n projecten." Arno Durand (18) is een van de leerlingen. "Het is fantastisch om in openlucht aan zo'n boot te mogen meewerken. Ik maak er zelfs mijn eindwerk over. Toch weet ik dat dit niet het vak is waarin ik verder wil groeien. Na mijn zevende jaar wil ik als lasser aan de slag." (GUS)