Uitbater klist tafelschuimers na twee uur zoeken 28 augustus 2018

Twee oudere koppels hebben zaterdagmiddag naar hartenlust gedineerd in brasserie Het Kompas in de Henegouwenstraat in Nieuwpoort. Daarna verlieten ze de zaak zonder te betalen. Ze hadden een rekening van 300 euro openstaa. "Een schande", zegt zaakvoerder Bart Andries. Hij belde meteen de politie, maar ging ook zelf zoeken naar de gevluchte klanten. "Ze hebben misbruik gemaakt van de Sint-Bernardusfeesten en de duizenden mensen in de straten. Na twee uur zoeken viel mijn oog op een kale man aan een bloemenkraam. Dat was een van hen. Ik verwittigde opnieuw de politie", aldus Andries. Het viertal uit Oudenaarde kwam uiteindelijk mee naar de zaak en betaalde alsnog met de kaart. "Ze hadden zogezegd geen enkele kelner gezien. Wat een grap. Ze kregen zelfs nog een 'tot ziens' van een van onze kelners", aldus de zaakvoerder Bart Andries. De politie maakte een pv op. (BBO)