Tweedeverblijvers halen slag thuis voor rechter 09 februari 2018

Twaalf mensen met een tweedeverblijf in Nieuwpoort moeten hun tweede verblijfstaks van 2016 niet betalen. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer 10.000 euro. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brugge beslist. Het gelijkheidsbeginsel was geschonden. "Wie minimaal twintig jaar in Nieuwpoort woonde en naar een woonzorgcentrum trok, hoefde voor zijn leegstaande huis geen tweede verblijfstaks te betalen", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "Maar tweedeverblijvers die naar een woonzorgcentrum trokken, moesten die taks wél betalen. We zullen niet in beroep gaan en hebben ons reglement al aangepast. De uitspraak geldt niet met terugwerkende kracht, dus we vrezen niet dat er nog tweedeverblijvers naar de rechtbank stappen. We moedigen inwoners aan om hun eigendom te verhuren als ze naar een rusthuis moeten. Het is jammer dat mensen die in onze stad enkel een tweedeverblijf hebben, onze eigen inwoners zo treffen." Nieuwpoort is trouwens niet de enige kuststad waar tweedeverblijvers hun taks aanvechten. In Koksijde en De Panne zijn er gelijkaardige procedures aan de gang. (GUS)