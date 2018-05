Tweede verdachte in cel voor overvallen op supermarkten 30 mei 2018

Er is maandag ook een tweede verdachte opgepakt en aangehouden op verdenking van de overvallen op de Proxy Delhaize in Nieuwpoort-Bad en de Carrefour Easy in Oostduinkerke. Dat bevestigt het parket van Veurne. De man zou de chauffeur zijn geweest van het vluchtvoertuig. Zondag werd al een eerste verdachte gearresteerd, een 24-jarige asielzoeker uit Irak die in Middelkerke verblijft. Grondig onderzoek, onder meer op basis van de ANPR-camera's, leidde tot de twee verdachten. Bij de twee overvallen op 14 mei en 23 mei bedreigde de overvaller het personeel met een vuurwapen en ging hij aan de haal met de kassa-inhoud. Vervolgens stapte de man in een wagen en kon die ontkomen. De overvallen worden nog in verband gebracht met vijf andere feiten waaronder een inbraak in de Simliwijk in Nieuwpoort-bad. (BBO)