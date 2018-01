Twee leden 'bende van Nieuwpoort' gestraft 02u40 0

Slechts twee van vier leden van de zogenaamde 'bende van Nieuwpoort' werden gestraft door de strafrechter in Veurne. Heel wat jeugdverenigingen in de buurt klagen de overlast aan waar de bende voor verantwoordelijk is: op verschillende fuiven komen ze amok maken, waardoor het volgens bijvoorbeeld de KLJ moeilijker wordt om fuiven te organiseren. De bendeleden moesten zich bijvoorbeeld verantwoorden voor een massale vechtpartij op de KLJ-fuif 'Nacht van het Bier' in Keiem op 13 maart. Toen ontstond er een vechtpartij met 50 aanwezigen nadat bendeleden, T.D., L.D., R.G en vooral de 2 meter grote L.D. de fuif kwamen verstoren. De eerste twee bendeleden werden echter vrijgesproken omdat er geen bewijs is dat ze slagen uitdeelden. De derde kreeg de opschorting. Enkel L.D. kreeg 6 maanden cel, voor twee andere vechtpartijen. Op de 'Nacht van de Jeugd' in oktober in Veurne ging hij een politiecommissaris te lijf, en op oudejaarsnacht sloeg hij een man een neusbreuk in het Casino van Koksijde. (JHM)