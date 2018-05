Twee inbraken in Simli-wijk 26 mei 2018

In de Emile Verhaerlenlaan in de Simli-wijk in Nieuwpoort werd donderdag ingebroken in een woning. Inbrekers probeerden eerst tevergeefs de voor- en achterdeur te forceren. Daarna sloegen ze een raam in om binnen te geraken. De buit: een televisietoestel, een haardroger en alcoholische dranken. De inbraak deed zich voor tussen 21 mei en 24 mei. De politie stelde begin deze week nog een inbraak in dezelfde straat vast. Mogelijk zijn daarvoor dezelfde daders verantwoordelijk. (BBO)