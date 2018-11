Twee autodieven gearresteerd na wilde achtervolging 29 november 2018

De politie heeft dinsdag na een wilde achtervolging een gestolen auto kunnen klemrijden. De twee inzittenden, een man uit Nieuwpoort en een man uit Oostende, werden ingerekend.





De politie kreeg 's voormiddags een 84-jarige Nieuwpoortenaar over de vloer wiens auto gestolen was. "Enkele uren later hadden de ANPR-camera's het voertuig al in het oog. De auto werd onderschept in de Veurnekeiweg, maar de bestuurder drukte het gaspedaal in.", klinkt het bij de politie. Het begin van een wilde achtervolging. Enkele straten verder stapte de passagier, een 37-jarige Oostendenaar, uit de wagen en vluchtte weg. "Hij werd aan een tramhalte ingerekend. Hij had verdovende middelen bij zich. Ook de bestuurder verliet wat later de wagen. Hij vluchtte te voet richting Sunparks, maar werd eveneens in de boeien geslagen." Volgens het parket is K.D., de 32-jarige bestuurder uit Nieuwpoort, geen onbekende voor het gerecht. "Hij komt donderdagmorgen voor de onderzoeksrechter. De passagier niet, maar zijn aandeel wordt wel verder onderzocht", klinkt het.





De wagen wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar na het sporenonderzoek. (BBO)