Tuinhuis gaat in vlammen op 28 april 2018

In de Stuiverwijk in Nieuwpoort is gisterochtend omstreeks 6 uur een tuinhuis volledig uitgebrand. De bewoners merkten een hevige rookontwikkeling op en alarmeerden de hulpdiensten. Zij kwamen ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het tuinhuisje in vlammen opging. De oorzaak is een elektrische storing van een apparaat in het tuinhuis. Ook ander materiaal werd vernield. Er kwam preventief een ziekenwagen ter plaatse, maar dat bleek niet nodig. Er raakte niemand gewond. De brandweer kon ook voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere gebouwen.





(MMB)