Treintje met bejaarden in gracht TWEE WAGONS ZAKTEN DOOR ZACHTE BERM BIJ INHAALMANOEUVRE BART BOTERMAN

19 april 2018

02u48 0 Nieuwpoort Vier mindervalide bejaarden zijn gisteren lichtgewond geraakt na een ongeval tijdens een rondrit met een toeristentreintje. In de Booitshoekestraat in Wulpen zakten twee wagons door de zachte berm toen de chauffeur naast twee fietsers reed. De inzittenden vielen op elkaar, konden niet recht en werden bevrijd door de hulpdiensten.

Op het busje zaten zo'n 33 personen, hoofdzakelijk zorgbehoevenden en mindervaliden van het woonzorgcentrum Ter Duinen in Koksijde, begeleiders en mantelzorgers van Samana. "We waren vertrokken voor een uitstap vanuit Ter Duinen doorheen de Polders, met een tussenstop in de Lanterfanter in Nieuwpoort. Daar zijn we echter niet geraakt. Toen het treintje rond 15 uur naast twee fietsers reed om voorzichtig in te halen, zakten de twee achterste wagons in de gracht. De mensen aan de rechter zijde van de twee wagons kwamen terecht op die aan de linkerzijde. Uiteraard was er paniek, want velen konden niet op eigen houtje rechtstaan of zich vasthouden. Tussen onze reizigers zaten namelijk veel rolstoelpatiënten", getuigt coördinator Alain Winne van Samana.





Politie, brandweer en ziekenwagens uit Veurne, Koksijde, Nieuwpoort en Diksmuide waren snel ter plaatse. Intussen hadden de begeleiders en mantelzorgers van Samana al heel wat inzittenden uit de wagons gehaald en in de schaduw geplaatst. "Onze ambulanciers maakten meteen de eerste scheiding op basis van mogelijke verwondingen. Vier inzittenden werden met lichte schaafwonden en ook wat in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De anderen kregen meteen een flesje water en werden begeleid in de evacuatietent", zegt Marc Villé van de brandweer van Koksijde. Ook slachtofferhulp van de politie kwam ter plaatse. Uiteindelijk verliep de evacuatie vlot en werden de rolstoelpatiënten met ziekenvervoer weggebracht. Mensen die wel nog te been zijn, werden opgehaald met een autobus. Rond 16.30 waren alle inzittenden opgehaald en werden de wagons uit de gracht getrokken met een kraan.





Ingrijpende gebeurtenis

"We zullen hier met z'n allen over samenzitten. Voor velen is dit een ingrijpende gebeurtenis. We zijn vooral opgelucht dat het niet erger is afgelopen. Ik ben wel enorm tevreden over de hulpverlening en de inzet van alle vrijwilligers", voegt Alain Winne nog toe. De chauffeur van het busje was enigszins aangeslagen over het ongeval. Hij stelde dat hij de fietsers op geen andere manier voorbij kon rijden en dat hij niet had voorzien dat de achterste wagons zouden beginnen uitzwenken. De fietsers stopten meteen om te helpen. "We nemen niemand iets kwalijk en nodigen de chauffeur ook uit tijdens ons groepsgesprek. Ik hoop dat de gewonden snel naar hun vertrouwde plek kunnen", besluit Alain Winne.