Traditioneel vuurwerk op het strand maar geen kerstboomverbranding GUS

04 januari 2019

09u44 0 Nieuwpoort Op oudejaarsavond koos Nieuwpoort voor een diervriendelijk vuurwerk op het Marktplein. Nu zaterdag 5 januari schiet het traditioneel vuurwerk af op het strand.

“We kozen voor de gulden middenweg”, geeft burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) mee. “Op het strand zou het diervriendelijk vuurwerk niet goed overkomen. Door de ruimte op het strand zouden de lichteffecten niet zo duidelijk zijn. Bovendien willen nog veel mensen traditioneel vuurwerk zien. We hebben het evenement ruim voldoende aangekondigd zodat de baasjes hun huisdieren kunnen binnenhouden. Privaat vuurwerk is trouwens verboden in alle woon- en villawijken. Wie vuurwerk wil afsteken op het strand moet dat vooraf aanvragen bij de preventiedienst.” De vuurwerkshow start zaterdag om 19 uur. De mensen van de vzw Promovis Nieuwpoort bakken verse vis vanaf 18 uur op het Hendrikaplein. Daarvan kan je gratis proeven. Het stadsbestuur biedt een glaasje aan.

Een kerstboomverbranding is er niet in Nieuwpoort. Dit weekend kunnen inwoners hun kerstbomen zonder versiering of lichtjes deponeren in containers die staan op het Hendrik Geeraertplein, de Zeedijk, Dudenhofenlaan en op het recyclagepark. De bomen worden nadien vermalen.