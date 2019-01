Tien zeehonden rusten samen op slipway: “Ongezien” Bart Boterman

15 januari 2019

17u16 0 Nieuwpoort De haven van Nieuwpoort is een heel populaire bestemming voor zeehonden. Dinsdag trof natuurgids Luc David er liefst veertien zeehonden aan. Tien ervan lagen te rusten op dezelfde slipway. Volgens de natuurgids een uitzonderlijk beeld.

“Er liggen vaak enkelingen of groepjes tot vijf zeehonden te rusten, maar een groep van tien zeehonden bij elkaar is ongezien”, zegt Luc opgetogen. Het ging zowel om de grijze als de gewone zeehond. Luc David was er dinsdagmorgen getuige van legde het beeld vast op de gevoelige plaat. Dat Nieuwpoort een trekpleister is voor zeehonden, is volgens de natuurgids deels te danken aan het Actieplan Zeehond van Natuurpunt. “Dat actieplan is intussen 25 jaar oud en zorgde ervoor dat de IJzermonding beschermd natuurgebied bleef. Wellicht heeft dat invloed gehad op de populatie van de zeehonden”, aldus David. Hij raadt echter aan om steeds uit de buurt te blijven van zeehonden omdat ze hard kunnen bijten.