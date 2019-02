Tien legkippen gestolen uit tuin BBO

19 februari 2019

17u44 1 Nieuwpoort Uit een tuin bij een woning in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort zijn maandagnacht tien legkippen gestolen.

De bewoner wreef zich even in de ogen toen hij dinsdagmorgen door het raam keek. Van zijn kippen was geen enkel exemplaar meer te zien. Gezien er geen slagveld te zien was, lijkt het uitgesloten dat een vos of hond aan het werk was. De politie Westkust kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op voor diefstal.