Ter Duinen zamelt 6.000 euro in voor Warmste Week

De mensen van het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort lieten zich sponsoren om rondjes te rijden met de handbike. Daarnaast verkochten ze snoep en organiseerden een maaltijd. Dat alles bracht meer dan 6.000 euro op voor de vereniging 'The spirit of handcycling'. "De actie paste in de Warmste Week", zegt Rik Lips. "In ons centrum verblijven vaak mensen die niet zo mobiel zijn. Een vereniging zoals 'The spirit of handcycling' zorgt ervoor dat ook zij kunnen sporten.





Bovendien is Nieuwpoortenaar Ward D'hulster er lid van."





Ex-triatleet Marc Herremans kwam naar Nieuwpoort om de actie te steunen.





