Te groot kampvuur geblust 04 juni 2018

De brandweer moest zaterdagavond om 23 uur uitrukken naar camping Kompas waar een groot vuur was. Het bleek te gaan om een kampvuur met vlammen van ruim twee meter hoog. Een groep Duitse jongeren had het vuur aangestoken in een veld met toestemming van de eigenaar. Maar het vuur werd plots te groot waardoor de jongeren zelf de brandweer belden. Die doofden het vuur. (JHM)