Tafelschuimster blijft horeca oplichten: al 11 gevallen bekend, maar haar opsluiten kan niet Bart Boterman

14 januari 2019

18u04 0 Nieuwpoort Een 48-jarige vrouw uit Koksijde blijft de horeca in de westkust teisteren. De tafelschuimster eet en drinkt telkens naar hartenlust maar kan nooit betalen. Intussen heeft de politie Westkust al elf processen-verbaal opgemaakt voor afzetterij.

Volgens de politie is de vrouw verantwoordelijk voor zeven feiten van afzetterij tussen kerstdag en Nieuwjaar en voor vier feiten sinds Nieuwjaar. Ze sloeg telkens toe in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. Er is ook een feit bekend buiten de politiezone Westkust, namelijk in Oostende. Het laatste feit dateert van afgelopen zondag rond 17 uur in een zaak op de Kaai in Nieuwpoort. Daar had ze voor twintig euro gegeten. Toen ze de rekening kreeg, zei ze doodleuk dat ze niet in staat was om te betalen. Dus werd de politie er voor de zoveelste keer bijgehaald. Die kan echter niet meer doen dan een proces-verbaal opstellen en de vrouw opnieuw laten gaan.

Voorarrest onmogelijk

Nochtans is de vrouw eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar ze kan wettelijk niet worden opgesloten in voorarrest om de afzetterij een halt toe te roepen. “Op afzetterij staat een maximumstraf van drie maanden cel”, legt procureur Filiep Jodts van het Veurnse parket uit. “Om iemand vast te houden, moet de maximumstraf voor de feiten minstens een jaar cel zijn. De afzetterij waaraan de vrouw zich schuldig maakte, gebeurt bij herhaling. Dat betekent dat de maximumstraf wordt verdubbeld naar zes maanden cel. Maar dat is nog te weinig om iemand voor de onderzoeksrechter te leiden met het oog op een aanhouding”, zegt procureur Filiep Jodts. Volgens hem botst het openbaar ministerie op het strafwetboek. Mocht de vrouw bij wijze van spreken ook een zoutvaatje hebben gestolen, zou ze wel opgepakt kunnen worden. Op diefstal staat namelijk een maximumstraf van vijf jaar.

“De enige mogelijke oplossing is de zaak snel voor de rechtbank brengen, zodat een rechter ten gronde zich kan uitspreken”, aldus Filiep Jodts. Intussen blijft het risico bestaan dat de vrouw opnieuw gaat dineren zonder betalen.