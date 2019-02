Supporter met 2,35 promille gaat na WK-match Rode Duivels door het lint tegen politie JHM

25 februari 2019

14u32 0 Nieuwpoort Een man uit Nieuwpoort staat terecht omdat hij na de derde groepswedstrijd van de Rode Duivels op het WK vorige zomer (0-1 winst tegen Engeland) door het lint ging tegen de politie. Voor de feiten moet M.B zich verantwoorden bij de politierechter in Veurne.

De politie werd op 28 juni opgeroepen naar Nieuwpoort omdat getuigen M.B ervan beschuldigden met zijn auto net een aanrijding te hebben veroorzaakt. M.B. ontkende dat met klem en slingerde de agenten een hele hoop verwijten naar het hoofd. Zij lieten hem blazen en dat leverde een ademtest van 2,35 promille op. “De verbalisanten hebben dat allemaal zeer objectief in hun verslag gezet, ondanks alle verwijten en beschuldigingen van u aan hen”, sprak de politierechter. “Een pluim voor hen maar wat u deed, is een echte schande. Ik ben daar zeer boos om. U ging daar zeer onbeleefd te keer. En dat was nochtans niet nodig want ik spreek u vrij voor de aanrijding. De politie heeft zelf gezegd dat ze geen enkele schade hebben vastgesteld.”

Voor het rijden onder invloed kreeg M.B. 3.200 euro boete waarvan 1.800 euro met uitstel. Hij moet ook een rijverbod van 35 dagen uitzitten.