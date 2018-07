Strandclubs willen minder plastic in zee 09 juli 2018

Uitbaters van strandclubs en staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben in Nieuwpoort een engagementsverklaring ondertekend waarin ze beloven minder plastic te gebruiken. Dat gaat dan vooral om borden, bestek en glazen. Die belanden te vaak op het strand en uiteindelijk in zee met schadelijke gevolgen voor vissen en andere zeedieren. Per vierkante kilometer in de Noordzee drijven er gemiddeld 3.875 plastic objecten.





Daarnaast vond in Nieuwpoort en De Panne ook een zwerfvuilactie plaats en stond de truck van de federale overheidsdienst Volksgezondheid geparkeerd. Daar kwam je te weten hoe je kunt voorkomen dat afval in zee belandt. (GUS)