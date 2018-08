Straks 120 muzikanten samen op één drijvend ponton 29 augustus 2018

02u42 0 Nieuwpoort Het team van de Vlaamse Yacht-haven Nieuwpoort organiseert komende vrijdag, zaterdag en zondag het concert 'Every end means a new start' in het kader van het GoneWest-programma van de provincie.

"We leggen een ponton van 500 vierkante meter in het water van de nieuwe jachthaven, en op dat ponton zullen 120 muzikanten optreden. Op de tribune is plaats voor duizend mensen", duidt initiatiefnemer en directeur van de Yachthaven Steven Desloovere. "Het wordt een uniek gebeuren met een optreden van het harmonieorkest Sint-Cecilia uit Eksaarde met tachtig muzikanten. De gelauwerde soprane Lies Vandewege zal ook van zich laten horen. Verder plannen we een optreden van de Ngati Ranana Maoris, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland gekend van hun haka, en een optreden van Japanse Taiko-trommelaars. De combinatie van die drie heel uiteenlopende stijlen maakt het optreden tot een aanrader voor iedereen. Het is de eerste keer dat we met zo'n evenement uitpakken. We investeren er 85.000 euro in. "





Een ticket kost 16 euro. Er zijn ook vipformules. Op vrijdag en zaterdag start het optreden om 20.30 uur, op zondag om 19.30 uur. Info: www.vynieuwpoort.be. (GUS)