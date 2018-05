Stijn Deschilder bij Pro Nieuwpoort 03 mei 2018

02u52 0

Stijn Deschilder (41) staat op de nieuwe stadslijst Pro Nieuwpoort. Beroepshalve is hij wegentoezichter bij de Vlaamse overheid. In zijn vrije tijd zit Stijn de mountainbikeclub Jeanne Panne Bikers voor. "Vorig jaar organiseerde ik nog een benefiet voor een vereniging die zich inzet voor patiënten met de ziekte van Crohn, zoals mijn echtgenote. Dat bracht toen 8.000 euro op. Ik wil me nu politiek engageren en vond in lijsttrekker Nicolas Vermote een gelijkgestemde ziel. Mijn focus gaat vooral uit naar jongeren en jeugdontwikkeling." Stijn is de zoon van Oscar Deschilder die van 1988 tot 2000 gemeenteraadslid is geweest in Veurne. (GUS)