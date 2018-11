Sterrenrestaurants uit onze regio behouden hun onderscheiding 20 november 2018

02u25 0 Nieuwpoort Hostellerie Le Fox in De Panne blijft de topper in de regio met twee sterren. Stéphane Buyens was uiteraard tevreden.

"Ik sta al 32 jaar in de Michelingids waarvan veertien jaar met twee sterren", reageerde hij. "Het is toch altijd spannend afwachten, maar ik ben trots op wat we als team opnieuw hebben bereikt."





Niet verrassend

"Het is niet zo simpel om zo'n hoge score te behalen en dat al veertien jaar op rij. Dat er geen nieuwe sterrenrestaurants zijn bijgekomen in onze regio vind ik niet verrassend. Mijn algemene indruk over de nieuwe gids is dat het een klassiek mooi jaar is met aandacht voor jonge mensen."





M Bistro

Het restaurant Carcasse, gevestigd in hetzelfde gebouw als de bekende slagerij van Hendrik Dierendonck in Sint-Idesbald, behoudt zijn ene ster. Daar is Sean Uytterhaegen de chef-kok. Harm Rademan is de zaakvoerder. Ook M Bistro in Nieuwpoort van Mattias Maertens en Sofie Billiet behoudt zijn ster.





Die twee zaken waren in de vorige Michelingids de nieuwkomers in het rijtje van de sterrenrestaurants.





(GUS)