Sterke omzetstijging voor vismijn

Bij de vismijn in Nieuwpoort kunnen ze fantastische jaarcijfers voorleggen. "Vorig jaar werd 330 ton vis aangevoerd, dat is een stijging in gewicht van vijftig procent", geeft de bevoegde schepen Kris Vandecasteele (CD&V) mee. "Ook de prijzen gingen mee de hoogte in waardoor we het jaar 2017 kunnen afronden met bijna twee miljoen euro omzet of een vooruitgang van 55 procent. Het aandeel garnalen in de omzet daalde naar 30 procent omdat er ook minder garnalen in de zee waren. De populairste aangevoerde vissoorten uit de Noordzee blijven naast garnalen de tong, schol en zeebaars. We investeerden recent nog in een ijsmachine, sorteermachine voor platvis en een extra koelruimte in de hoop de groei te kunnen aanhouden. Binnenkort breiden we het ponton voor kleinere vaartuigen verder uit en er komt ook een apart laad- en losponton met een hellende trap. Onze vismijn is steeds meer in trek bij Nederlanders. Van de 29 verschillende vaartuigen die in Nieuwpoort aanmeerden, waren er liefst 21 met een Nederlandse licentie." (GUS)