Start WOI-koers kost stadsbestuur 50.000 euro 21 maart 2018

03u02 0 Nieuwpoort De nieuwe wielerwedstrijd 'The Great War Remembrance Race' (GWRR) gaat van start op vrijdag 24 augustus. Het startschot zal weerklinken bij het Albert I-monument in Nieuwpoort. Dat kost het stadsbestuur 50.000 euro.

De organisatie Gent-Wevelgem en Flanders Classics hopen dat de nieuwe koers uitgroeit tot een heuse wielerklassieker. Het Nieuwpoortse stadsbestuur telde dan ook 50.000 euro neer om de start te krijgen, een prijs die het stadsbestuur niettemin graag betaalt. Nieuwpoorts sportschepen Rik Lips (CD&V) is net zoals burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) bijzonder tevreden. "Nieuwpoort heeft een cruciale rol gespeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog en die rol krijgt nu een extra blijvende herinnering dankzij dit nieuwe evenement. De koers is geprogrammeerd net voor onze Sint-Bernardusfeesten. We zullen er Nieuwpoort mee op de kaart zetten."





De renners starten dus in Nieuwpoort en zullen na een West-Vlaams traject door onder meer Passendale en Diksmuide uiteindelijk aankomen in het centrum van Ieper. Wouter Vandenhaute van Flanders Classics is tevreden dat de nieuwe wielerwedstrijd intussen een feit is. "In de zomer was er nog ruimte voor een extra wedstrijd in ons land. We mikken op een sterk deelnemersveld. We hebben in elk geval al de garantie gekregen dat de koers live uitgezonden wordt", aldus Vandenhaute. (GUS)