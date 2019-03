Stadsbestuur vervangt paadjes in Prins Mauritspark GUS

07 maart 2019

11u28 1 Nieuwpoort Dit voorjaar laat het Nieuwpoortse stadsbestuur de verouderde asfaltpaden en funderingen uitbreken om ze te vervangen door paadjes in Argentijnse porfiersteen of cementbetonverharding.

Bij de huidige ideeëntuintjes legt het bestuur een rondgang aan in Argentijnse porfiersteen. Die steensoort ligt al in de parkzone aan de kant van de Louisweg. De overige paden in het Prins Mauritspark worden aangelegd in een duurzame cementbetonverharding. Ze zullen eruitzien zoals de wandel- en fietszones in het Maritiem Park. Eens de paadjes er liggen zal de aannemer de graspartijen inzaaien. Als het weer meezit moeten de werken voor de zomer van dit jaar afgerond zijn. Ze kosten ruim één miljoen euro.