Stadsbestuur koopt website visitnieuwpoort.be voor 25.000 euro GUS

19 december 2018

16u25 0 Nieuwpoort Nieuwpoort heeft de website Nieuwpoort heeft de website www.visitnieuwpoort.be gekocht van Diana Karapetian, die de site drie jaar geleden lanceerde als een forum voor toeristische ondernemers. Het stadsbestuur telde er 25.000 euro voor neer.

“De website www.visitnieuwpoort.be blijft bestaan, maar uiteraard koppelen we het ook aan onze stedelijke site www.nieuwpoort.be”, duidt toerismeschepen Bert Gunst (CD&V). “Het investeringsbedrag van 25.000 euro zullen we terugverdienen omdat de handelaars een bijdrage betalen om op de website te staan. Binnen anderhalf jaar zou het voor de stadskas een nuloperatie moeten zijn. We zullen de website wel in een nieuw jasje stoppen. We zullen daarbij niet alleen aandacht hebben voor adverteerders en private toeristische ondernemers, maar ook voor toeristische evenementen en attracties. Een handige kalender en uitgebreide zoekfunctie maken de site straks extra toegankelijk. De herlancering plannen we nog voor het paasverlof.” Diana Karapetian van Hotel Cosmopolite is opgetogen. “Het promoten van de toeristische sector is een taak van het stadsbestuur. De toeristische dienst is het meest geschikt om het grotere, toeristische verhaal van Nieuwpoort te vertellen.”