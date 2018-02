Stadsbestuur investeert vooral in gebouwen 16 februari 2018

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft het budget voor dit jaar goedgekeurd. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) bundelt de plannen voor de volgende vijf jaar.





"We hebben een budget van 57,5 miljoen euro waarvan het grootste deel naar gebouwen gaat, want op dat vlak is een inhaalbeweging nodig. In de Dudenhofenlaan bouwen we voor elf miljoen euro een nieuw sport- en jeugdcomplex. Rond de jaarwissel hopen we de eerste stadesteek te kunnen zetten. De bouw van het nieuwe administratieve centrum van zes miljoen euro wordt nu voorbereid. Op het strand investeren we 2,5 miljoen euro in een nieuwe badinstallatie die dubbel zo groot zal zijn en onderdak zal bieden aan onder meer de redders en de EHBO. Op het industrieterrein bouwen we een nieuwe loods voor de technische dienst. Het dak van Villa Hurlebise, waarin de toeristische dienst moet komen, vernieuwen we. En het dorpshuis in Ramskapelle breiden we uit. Er staan ook een aantal grote openbare werken op de planning. Zo is de heraanleg van de centrumstraten voor 1,3 miljoen euro, de vernieuwing van de Franslaan voor 1,8 miljoen euro en de heraanleg van de Albert I-laan tussen de Cardijnlaan en de Louisweg voor 2,1 miljoen euro. De aanpak van de omgeving bij OC Ysara zal 1,7 miljoen kosten. Ongeveer dezelfde som is voorzien voor de heraanleg van de Victorlaan. Tot slot hebben we één miljoen euro voorzien voor de bouw van een brug tussen de toekomstige uitbreiding van de jachthaven en het stadscentrum. Dit alles gebeurt zonder extra leningen of belastingsverhogingen. Na dit jaar zullen we een spaarpot van 20 miljoen euro hebben." (GUS)