Stad regelt opvang vakantiegangers SLUITING WHITE RESIDENCE: REISAGENTSCHAP KOMT NIET NAAR OVERLEG BART BOTERMAN

20 juli 2018

02u36 0 Nieuwpoort De chaos in vakantieverblijf White Residence in Nieuwpoort was gisteren bijna de hele dag compleet. Tot de avond wist niemand van de tientallen aanwezigen, die al op eigen risico bleven, waar ze heen moesten na de gedwongen sluiting. Verschillende families vonden dan toch een ander verblijf, geregeld door de stad Nieuwpoort.

"Schandalig", klonk het meermaals door de imposante gangen van het geklasseerde maar sterk verouderde verblijf White Residence. Door gebrekkige brandveiligheid liet de burgemeester het hotel woensdagmorgen sluiten, midden in het seizoen.





Verzegeld

"Wij hebben dat pas 's avonds via de media vernomen. We vielen van onze stoel. Zelfs tot donderdagnamiddag is niemand ons komen verwittigen. We wisten van niets. Ook het reisagentschap bleef onbereikbaar", reageert Dirk Van Goethem uit Zwijndrecht. Hij verbleef er samen met zijn echtgenote en drie dochters.





De politie liet het hotel gisteren verzegelen. Overnachten 'op eigen risico' zoals woensdagnacht was niet meer mogelijk. Doordat de communicatie tussen de eigenaars van White Residence, reisagentschap Gezinsvakantie - Familiatours en Stad Nieuwpoort bijzonder moeilijk verliep na de gedwongen sluiting, trok korpschef Nicholas Paelinck de moeilijke situatie naar zich toe. "Het reisagentschap was tot twee keer toe grote afwezige op het overleg, terwijl zij hun verantwoordelijkheid als reisagentschap moeten opnemen. Een burgemeestersbeslissing moet men respecteren. De eigenaars van White Residence stelden zich meewerkend op. Ze zagen erop toe dat niemand er nog zou overnachten", aldus Paelinck.





Lang onduidelijkheid

Volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) speelde de stad Nieuwpoort zelf voor reisagentschap om iedereen een plekje te geven om hun vakantie voort te zetten. Maar waar de tientallen vakantiegangers naartoe moesten, bleef lang onduidelijk. "We kregen plots een lijst met mogelijke verblijven onder onze neus geduwd en moesten zelf een logement regelen. Tegen de avond is dat toch bijgesteld en werden we geholpen door de ambtenaar noodplanning. Een deel van de familie - we waren hier met 17 - is gewoon vertrokken", stelt Pieter Beersmans uit Leuven. De stad Nieuwpoort voorzag een bus en taxi's om alle andere gezinnen en families naar hotels en vakantiehuizen te brengen. De stad zal de extra hotel- en vervoerskosten van de vakantiegangers voorschieten, maar naar eigen zeggen verhalen op het reisagentschap.





Het laatste is alvast niet gezegd over de hele zaak. Volgens korpschef Nicholas Paelinck was de verhuring via reisagentschap Gezinsvakantie - Familiatours niet eens aangegeven bij Toerisme Vlaanderen en was de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid niet in orde. Op de vraag waarom ze afwezig waren op het overleg, reageerde directeur Kris De Cock het volgende. "We zijn druk bezig met alle boekingen te annuleren. We zijn laat verwittigd en komen niet enkel opdagen voor de show. Wie dat alles zal betalen, zal een wellicht een juridische strijd worden", aldus De Cock.