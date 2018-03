Stad koopt schilderij van Jane Carion uit 1925 22 maart 2018

02u50 0

Het Nieuwpoortse stadsbestuur kocht het schilderij 'Kermis in Nieuwpoort' uit 1925 van Jane Carion aan voor 5.000 euro. Het komt uit de privécollectie van Janes kleinzoon Michel Rooryck uit Kortrijk. "Vorig jaar zetten we het werk van Jane Carion nog in de kijker tijdens een tentoonstelling", zegt cultuurschepen Greet Ardies-Vyncke (CD&V). "In het stadhuis zal dit werk een permanente plaats krijgen. Het toont de kermis op het Marktplein anno 1925. Carion was tijdens het interbellum een waardevolle, vrouwelijke kunstenares. Ze is van Brussel afkomstig maar na haar huwelijk in 1924 woonde ze twintig jaar in Nieuwpoort, een stad die haar heeft geïnspireerd, zo blijkt op dit doek."





Jane Carion schilderde landschappen, marines, portretten, stadsgezichten en stillevens. Ze was getrouwd met Georges Deseck uit Nieuwpoort en overleed in 1945 toen ze 53 jaar was. (GUS)