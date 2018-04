Spring binnen bij nieuwe conceptstore David&Dupont 26 april 2018

02u36 0 Nieuwpoort In de Langestraat in Nieuwpoort-Stad hebben Marijke Verbrugghe (37) en Frederik David (39) hun conceptstore David&Dupont geopend. Naast de originele interieurspulletjes kan je er op het gemak genieten van een koffie of biertje.

"We willen een zaak uitbouwen waar iedereen graag komt door items aan te bieden die van een huis nog meer een thuis maken", vat Marijke het samen. "We plaatsen vintage naast nieuwe spullen. Daarnaast hebben we een aanbod kamerplanten en Bonsai-boompjes. Mijn passie voor vintage interieur deel ik met mijn schoonmama Olga Ameel die mee in het project zit.





Bieren

We wonen zelf in Nieuwpoort en die stad is dé plek voor jonge ondernemers. We merken veel nieuwe zaken op waardoor de stadskern stilaan evolueert naar een toffe en hippe plek om te shoppen. Naast winkelen kan je bij ons ook tot rust komen in onze bar waar we onder meer de bieren van brouwerij Dupont uit Tourpes aanbieden. Frederik selecteert het gerstenat. Ook een fairtrade slow coffee en pure vruchtensappen vind je op onze kaart. Regelmatig zullen we workshops organiseren. Donderdag 1 mei stellen we tijdens de moederdag nocturne vanaf 19 uur een collectie vintage handtassen voor." Info: hello@david-dupont.com of www.david-dupont.com. (GUS)