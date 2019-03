Sportdienst reikt sporttrofeeën uit aan tennisclub, atleet en atletiektrainer GUS

04 maart 2019

11u33 0 Nieuwpoort Tennisclub KTC Issera kreeg de trofee voor sportprestatie, Sverre Ramakers die voor jongerensportprestatie en Ronny Wydoodt nam de trofee voor sportverdienste mee naar huis.

De interploeg dames van tennisclub KTC Issera werd intergewestelijk kampioen van België. In het team speelden Kirby Sarrazijn, Lisselotte Watthy, Tessa Van Crugten, Lotte Wylein, Veerle Van Besien, Eva Wylein en Shana Poley.

Sverre Ramakers beoefent atletiek en is aangesloten bij de atletiekclub MACW Nieuwpoort. Op het officieuze Belgische kampioenschap in Nijvel won Sverre de 1.000 meter en behaalde hij een derde plaats in het discuswerpen. Daarnaast zette hij een derde beste jaarprestatie in België neer op de vijfkamp.

Ronny Wydoodt tot slot richtte in 1984 mee de atletiekwerking op in Nieuwpoort. Hij is jeugdtrainer. Toen hij startte, deed hij dat in de eerste plaats voor zijn dochter Linsy. Nu traint hij zijn kleinkinderen Feline, Cato en Runo en uiteraard de andere atletiekjeugd. Zijn specialiteiten als trainer zijn de disciplines hoogspringen, discuswerpen en kogelstoten.