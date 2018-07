Spectaculaire arrestatie in Astridlaan 12 juli 2018

02u39 1

Verschillende weggebruikers waren gisteren rond 15.30 uur getuige van een spectaculaire arrestatie op de Astridlaan in Nieuwpoort, vlakbij het Sociaal Huis. Enkele anonieme politiewagens reden een grijze Volvo klem en hielden de bestuurder onder schot. Die stapte vervolgens rustig uit de wagen en gaf zich over. De arrestant werd geboeid en meegenomen in een anoniem politievoertuig. In enkele minuten was de politieactie voorbij. Het zou gaan om een arrestatie in een al langer lopend drugsonderzoek. "Wij kunnen de politieactie bevestigen, maar om het gerechtelijk onderzoek niet te schaden wordt op vraag van de onderzoeksrechter geen verdere informatie vrijgegeven", reageert het parket van Brugge. De verdachte wordt vandaag of morgen na ondervraging voor de onderzoeksrechter geleid met het oog op een eventuele aanhouding. (BBO/GUS)