Spectaculair groentapijt deze zomer 25 januari 2018

02u28 0

Het is nog vroeg maar het stadsbestuur van Nieuwpoort kijkt nu al uit naar de zomer. "Tegen dan moeten de werken in het centrum helemaal achter de rug zijn en dat vieren we met een bijzonder evenement", laat burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) nu al weten. "We plannen een driedimensioneel groentapijt. Een drietal kunstenaars is nu al bezig met het maken van de constructies waarin het groen geweven zal worden. We zoeken ook al vrijwilligers die willen meehelpen met de opbouw. Een aantal typische, Nieuwpoortse elementen die we met groen zullen uitbeelden zijn een boot, vuurtoren en vissen. Er komt ook een waterpartij." (GUS)