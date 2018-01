Sloopwerken aan residentie Mosselbank gestart 02u43 0 Proot Kranen beginnen met afbraak getroffen appartement.

In de Franslaan in Nieuwpoort is de bouwfirma Van Huele gestart met het weghalen van loszittende of instabiele stukken beton en stenen van residentie Mosselbank. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van twee telescopische kranen. De ramp met de gevallen torenkraan, die een dode en verschillende zwaargewonden eiste, is intussen twee weken geleden. "De firma zal de appartementen in bepaalde mate afbreken en voorlopig herstellen zodat er geen water noch wind in het gebouw kan binnendringen. De werken zouden een maand in beslag kunnen nemen. Het is de bedoeling dat de eigenaars van de lagere verdiepingen zo snel mogelijk weer naar huis kunnen", zegt syndicus Glenn Masschelein van Westland Vastgoed.





De eigenlijke herstelling van de getroffen appartementen is ten vroegste voor oktober dit jaar voorzien. (BBO)