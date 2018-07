Slager Dierendonck opent nu ook vestiging in Kortrijk 24 juli 2018

02u40 0 Nieuwpoort Slager en ambachtsman Hendrik Dierendonck (43) uit Sint-Idesbald opent dit najaar een beenhouwerij in de Doorniksewijk in Kortrijk.

'Atelier Dierendonck' telt nu al drie vestigingen, in Sint-Idesbald, Nieuwpoort en Brussel en binnenkort komt daar dus een vierde bij.





"Ik merk dat er in onze andere zaken véél klanten uit het zuiden van de provincie komen, dus ik zag wel heil in een vestiging hier in de regio. Toen ik hier de omgeving zag, was ik meteen overtuigd. De Doorniksewijk is het culinaire centrum van Kortrijk: je hebt de hippe taartenzaak Les Tartes de Françoise, delicatessenzaak Vandererfven, viswinkel 't Vissershuys, cremerie Sint Rochus,... Waarom gaan mensen zo graag winkelen in de supermarkt? Omdat ze er alles onder één dak vinden. Het is dus altijd een goed idee om je als handelaar tussen andere handelaars te vestigen."





Ambacht centraal

De winkel gaat normaal gezien open in november. Pascal Desmedt (46) en Catherine Lowagie (44) uit Moeskroen zullen er de winkel, in nauwe samenwerking met Dierendonck, openhouden. In de slagerij moet het ambacht van de slager centraal staan. "Klanten moeten bijna het gevoel krijgen dat ze het atelier van de beenhouwer binnenwandelen. Er komt een vleesrail tot in de winkel en het kapblok krijgt een centraal plaatsje, bijna als het altaar van de zaak. Net als in onze andere zaken is het 'back to basics' en zetten we de ouderwetse slagerij terug op een schavot."





