Slachtoffers ramp met torenkraan halen spullen op VANDAAG OVERLEG OVER EVENTUELE SLOOP GETROFFEN GEBOUWEN BART BOTERMAN

02u41 0 Foto Bart Boterman Enkele bewoners konden - onder begeleiding van politie en brandweer- hun spullen intussen ophalen. Nieuwpoort Afgelopen weekend kregen de eigenaars van de onbewoonbaar verklaarde appartementen de kans hun spullen op te halen onder begeleiding van politie en brandweer. De solidariteit naar aanleiding van de ramp met de torenkraan in Nieuwpoort komt ook stilaan op gang. Een zestigtal handelaars uit de badstad zamelen de hele maand januari geld in voor de slachtoffers. Er is eveneens een rekening geopend voor wie de slachtoffers wil steunen.

Het was Nieuwpoorts schepen voor Toerisme Bert Gunst (CD&V) die afgelopen weekend op de proppen kwam met de solidariteitsactie.





"Sommige bewoners van het appartementsgebouw De Mosselbank zijn al hun spullen kwijt door de ramp. Afgelopen weekend ben ik eigenhandig spaarpotjes gaan zetten in een zestigtal handelszaken in Nieuwpoort. Haast alle handelaars waren te vinden voor het initiatief. Wie wil, kan ook een bedrag storten op het rekeningnummer BE25 7390 1685 7082. Eind januari leggen we al het geld samen en bekijken we samen met de syndicus van De Mosselbank wie het meeste steun nodig heeft. Ik hoop enkele duizenden euro's te kunnen ophalen", zegt schepen Bert Gunst.





Spullen ophalen

Intussen is het appartementsgebouw De Mosselbank in de Franslaan binnenin verder beveiligd.





"Een schrijnwerker heeft deuren geplaatst in het gebouw, waardoor de getroffen linkervleugel niet meer toegankelijk is. De bewoners van de rechtervleugel mogen wel terug in hun appartement", vertelt Barbara Wyseure, ambtenares noodplanning. "Een veertigtal gezinnen die niet terug mogen, kregen zaterdag wel de kans hun spullen op te halen onder begeleiding van politie en brandweer. Ook werd de ondergrondse parking even opengesteld om auto's buiten te laten rijden", aldus Wyseure.





Perimeter

Nog voor het weekend stelde de politie een ruime perimeter in rond het appartementsgebouw.





"En die bleek noodzakelijk. Door de stevige wind vielen nog enkele brokstukken naar beneden, gelukkig zonder zware gevolgen", aldus Wyseure. Dinsdagmorgen volgt overleg tussen het stadsbestuur, veiligheidsdiensten en de betrokkenen over eventuele veiligheidsmaatregelen. Dinsdagavond wordt vergaderd over wat er met het gebouw moet gebeuren. Het is nog niet duidelijk of het gebouw tegen de vlakte moet of hersteld kan worden. "Daar komt de stad Nieuwpoort in principe niet meer in tussen, gezien het vanaf dan om een verzekeringskwestie gaat. Mocht de veiligheid wel nog in gedrang komen, is de stad wel weer een betrokken partner", besluit Barbara Wyseure.





Opvang

Uiteindelijk is voor vijf gezinnen zonder onderkomen opvang gevonden, nadat ze enkele dagen in Hotel Cosmopolite werden opgevangen. Voor bewoners Monique Van Duuren (67), Elisabeth Spinnoy (80), François Schauverts (80) en Henriette Leydens (74) waren het hectische dagen. "Het geplande oudejaarsfeest in ons appartement dreigde in mineur af te lopen. Op het laatste moment hebben we toch nog een appartement kunnen huren en is ons feestje, weliswaar anders dan gepland, alsnog kunnen doorgaan. We hebben er het beste van gemaakt", vertellen ze. Claudine Masschelein en Frank Scherpereel zien het minder positief. "We hebben intussen een voorlopig appartement, maar oudejaar vieren zit er voor ons niet in. We zijn te aangeslagen om te feesten", reageerden ze zaterdag tijdens het ophalen van enkele spullen.