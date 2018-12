Sint vergeet de arme en zieke kinderen niet GUS

06 december 2018

12u58 0 Nieuwpoort Het team van de vzw Westhoek Marina Yachtclub in Nieuwpoort heeft de Sint en zijn pieten uitgenodigd naar de jachthaven langs de Brugsevaart. En dat werd een bijzonder moment voor de al even bijzondere kinderen.

“We nodigden een veertigtal kinderen met hun ouders en begeleiders uit voor een leuke namiddag”, blikt voorzitter Erwin Maes terug. “Die kinderen kwamen via het project Domino van de stad Nieuwpoort dat zich inzet voor kansarme kinderen en via Kiekafobee van het Kinderkankerfonds. Met onze nieuwe vzw willen we jaarlijks een activiteit voor het goede doel organiseren.”