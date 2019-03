Sea Life Blankenberge laat voor het eerst een zeehondje vrij in de Nieuwpoortse jachthaven Zeehond Nona is de mascotte van Nieuwpoort GUS

29 maart 2019

11u55 0 Nieuwpoort Het grijze zeehondje Nona, 6 maanden oud, kreeg vrijdagmorgen haar vrijheid terug in de jachthaven van Nieuwpoort. Voor Sea Life Blankenberge was het zijn 500ste zeehondje dat het vrijliet en bovendien was het de eerste keer dat dit in Nieuwpoort gebeurde én in een jachthaven. Daar zit nu een kolonie van 14 zeehonden.

“Op 3 februari zaten we met de burgemeester samen in het centrum Ysara in Nieuwpoort-Bad”, doet natuurgids en oud-brandweerman Luc David het verhaal. Hij kwam als eerste ter plaatse samen met zijn kameraad Dominique Vandenbohede. “Ik kreeg telefoon van een aangespoeld grijs zeehondje. Eens ter plaatse zetten we een perimeter rond het dier. De toevallige passanten informeerde ik in afwachting dat het team van Sea Life kwam. Het zeehondje was gebeten en had een abces.” Nieuwpoort is al langer geliefd bij zeehonden. Ze zitten vooral in het natuurgebied De IJzermonding en op de slibway in de jachthaven. “Het is echter de eerste keer dat onze stad een zeehondje mag vrijlaten”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Het is dan ook een bijzonder verhaal. Via Facebook lanceerden we een oproep om een naam te vinden. Een 800-tal reacties kregen we daarop en Nona behaalde de meeste stemmen. Toen we haar vrijlieten, kwamen al twee nieuwsgierige andere zeehonden piepen. Die dieren zijn ondertussen onze mascotte geworden. Toeristen komen erop af en wij spelen ze ook wel uit in onze communicatie. We wijzen er wel telkens op dat de zeehonden hier komen rusten en dat je ze dus niet te dicht mag benaderen. Er staan nadars en een infobord aan de slipway.”

500ste zeehondje

Niet alleen voor Nieuwpoort was het uitzonderlijk, ook voor het Sea Life zelf. “Normaal zetten we herstelde zeehonden terug op het strand in Blankenberge waar ons centrum is gevestigd”, zegt hoofdverzorger Manu Potin. “Omdat Nieuwpoort het dier heeft geadopteerd en daarenboven ook nog een cheque van 1000 euro heeft geschonken aan Sea Life wilden we graag een uitzondering maken voor Nona. Dat is trouwens net ons 500ste zeehondje dat we hebben verzorgd. Nog nooit zetten we een dier terug in de jachthaven. We merken in ons centrum een stijging van het aantal zeehonden en dat is goed nieuws. Het betekent dat de wilde populatie toeneemt. Sinds december verzorgden we er 14 waarvan er nu nog 7 in Sea Life verblijven. De meeste vonden we op het strand maar ééntje in Nazareth tussen de schapen. Dat laatste was verdwaald en konden we vrij snel terug in de zee zetten.”