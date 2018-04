Schoenen Verdievel heeft grootse plannen 10 april 2018

02u32 0 Nieuwpoort Momenteel is er een stockverkoop bij schoenen Verdievel in de Albert I-laan. Deze duurt nog tot eind augustus, wanneer de oude zaak de deuren sluit.

"In september start de afbraak van dit winkelpand", verklaren zaakvoerders Katrien Verdievel en Kurt Coulier. "Onze zaak is te klein geworden en daarom plannen we een nieuwbouw die drie keer zo groot wordt. We streven naar een winkel met ruimte, licht en heel veel comfort. De werken zullen vermoedelijk tot 2020 duren, maar zo lang hoeven onze klanten niet te wachten om hun schoenen bij ons te kopen. In onze Mephisto-shop, hier net om de hoek, in de Franslaan zullen we een aantal merken van Verdievel verkopen tijdens de bouwwerken."





7/7 open

Katriens ouders Willy en Hilde startten de zaak in 1971 en in 2006 namen Katrien en Kurt het over. De stockverkoop loopt tot eind augustus. Tot dan is de winkel zeven dagen op zeven open van 9.30 tot 19 uur.





(GUS)