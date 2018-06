Schildpad Jan Fabre is terug 05 juni 2018

02u59 0 Nieuwpoort 'De schildpad' van kunstenaar Jan Fabre is na jaren afwezigheid terug in Nieuwpoort. Voorlopig zit het werk, dat officieel 'Searching for Utopia' heet, nog onder een groot zeil tot de officiële inhuldiging op 6 juli.

Fabre creëerde het werk voor Beaufort 2003. Het werk beeldt de kunstenaar zelf uit als ruiter op de rug van een schildpad. Mensen blijven hun leven lang zoeken naar een utopia, dat is de gedachte erachter. "Het Fabreplein, zoals (CD&V) het nieuwe plein bij Ysara zal heten, is een rustpunt vlak bij zee", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "De schildpad stond eerst op het strand en daarna op de Zeedijk, maar het enorme beeldhouwwerk had te lijden onder de toeristen die het beklommen en ook onder het vele zand dat op en in de schildpad kroop. Kilo's zand zaten er in het kunstwerk. Daarom werd het werk een drietal jaar geleden weggebracht voor een grondige opknapbeurt. We besloten om de schildpad zijn zeezicht af te nemen en hem een plaats te geven bij het ontmoetingscentrum Ysara. Het beeld staat er veel veiliger en zal niet meer toegankelijk zijn. We zetten het kunstwerk op een sokkel onder een watergordijn. Verder komen er ook unieke verlichtingspalen in de vorm van een mast. De ledlampen zullen niet alleen het kunstwerk, maar ook het volledige plein mooi verlichten. Groen en zitbanken maken het geheel af." (GUS)