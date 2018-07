Schildpad beklimmen? 250 euro boete! STAD GRIJPT IN NADAT KUNSTWERK DIENST DOET ALS KLIM-EN SPEELTUIG BART BOTERMAN

27 juli 2018

02u28 0 Nieuwpoort Wie vanaf vandaag het kunstwerk 'Searching for Utopia' op het Fabreplein in Nieuwpoort beklimt, krijgt een boete van 250 euro. "We zijn het beu. De schildpad is geen speeltuig, maar een kunstwerk. De bovenlaag is alweer beschadigd", zucht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). Vier camera's houden een oogje in het zeil.

Het vijf ton zware kunstwerk van Jan Fabre staat sinds 9 juli opnieuw in Nieuwpoort. De schildpad met een kostprijs van 325.000 euro werd in 2003 op het strand geplaatst in het kader van de eerste editie van Beaufort. Na jarenlang het decor van het strand en de zeedijk te zijn geweest, werd het er drie jaar geleden weggehaald voor renovatie.





"De schildpad uit brons was te veel beschadigd geraakt door het zand en de mensen die erop klauterden. Bovendien was het brons te veel verkleurd. Er werd besloten om het kunstwerk te bekleden met bladgoud bij de renovatie", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. Het bladgoud zou verharden naarmate de tijd vordert en bovendien is onderhoud daarmee ter plaatse mogelijk. De kostprijs van de renovatie bedroeg 139.000 euro, betaald door Stad Nieuwpoort.





Foto's nemen

De gouden schildpad kreeg bij de inhuldiging begin juli een nieuw plaatsje, namelijk op het plein nabij cultuurcentrum Ysara en de Dienstweg Havengeul. Het plein werd omgedoopt tot het Fabreplein. Nieuwpoort had zijn trekpleister na drie jaar terug. "Maar nauwelijks twee weken na de inhuldiging is opnieuw schade vastgesteld aan het kunstwerk. Zowel 's nachts als overdag doen het kunstwerk en de sokkel dienst als klim- en speeltuig. Vaak klimmen mensen erop om foto's te nemen en dat is niet de bedoeling. In de bovenlaag zitten alweer heel wat krassen", gaat Vanden Broucke verder. Hij vraagt om respect voor het openbaar domein en de kunstwerken in de stad. "Ik ben het eigenlijk grondig beu", zegt hij.





"Dus zag het stadsbestuur geen andere oplossing dan het aanraken en beklimmen van de schildpad te beboeten met een administratieve sanctie van 250 euro. In de omgeving zijn bordjes geplaatst om mensen te waarschuwen voor de sanctie", aldus de burgemeester. Hij liet ook vier haarscherpe camera's installeren om het kunstwerk te bewaken en overtreders op heterdaad te kunnen betrappen. "De schade die iemand veroorzaakt, zal bovendien doorgerekend worden." De sanctie werd gisteravond goedgekeurd in de Nieuwpoortse gemeenteraad. Een herstel van het beschadigde bladgoud is nog niet meteen voorzien.