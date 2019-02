Schepen van Visserij Kris Vandecasteele is er niet gerust in: we zijn nog niet verlost van de Nederlanders die in de Noordzee met stroomstoten onze vis binnenhalen GUS

10u06 0 Nieuwpoort Europa heeft een overeenkomst gesloten om vanaf juli 2021 de pulsvisserij te verbieden maar dat duurt voor Nieuwpoorts schepen Kris Vandecasteele (CD&V) nog veel te lang. “Hopelijk zit er tegen dan nog voldoende vis in de Noordzee.”

“Vorig jaar vonden in de Nieuwpoortse vismijn twee acties plaats tegen de pulsvisserij en die heb ik volmondig gesteund. Ik stel me dan ook vragen bij het Europese verbod op die vorm van vissen waarbij de platvis met elektrische stroomstoten wordt opgeschrikt en zo in het sleepnet terechtkomt. De zeebodem wordt nauwelijks beroerd maar er wordt te veel vis uit de Noordzee gehaald vooral door Nederlandse vaartuigen. Die passen die werkwijze sinds 2010 toe en we merken nu al een terugloop van het aantal vis. Er zijn ook meer gekwetste en verbrande vissen. De Europese overeenkomst is onvoldoende. Vanaf 1 juli 2021 komt er in de Europese Unie een verbod op pulsvissen. Tenzij er wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er geen negatieve milieueffecten zijn. Tot dan mogen 42 van de 84 Nederlandse licenties verder met die techniek. Ik hoop dat er tegen 2021 nog voldoende vis in de Noordzee zit voor onze kleinschalige, Nieuwpoortse vloot.”