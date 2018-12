Schepen Rik Lips (CD&V): “Namen in de volksmond opwaarderen” GUS

03 december 2018

10u37 0 Nieuwpoort De oppositie heeft de meerderheid op de vingers getikt over het debat rond het Fabreplein. “We hebben vooral problemen met de manier waarop het debat is gevoerd”, liet Matthias Priem (N-VA) weten. Schepen Rik Lips (CD&V) kwam met enkele nieuwe voorstellen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft Nieuwpoort onlangs laten weten dat het Fabreplein een andere naam moet krijgen. Een plein vernoemen naar iemand die nog leeft, mag niet. De oppositiepartijen hadden daarover meermaals hun ongenoegen geuit, en nu ze hun gelijk hebben gehaald, wilden ze er nog één keer op terugkomen in de gemeenteraad. “We hebben vooral problemen met de manier waarop het debat is gevoerd”, liet Matthias Priem (N-VA) weten. “We kregen verwijten te horen die niet terecht waren. Die aanvallende houding stoot ons tegen de borst. Hopelijk trekt de meerderheid daaruit lessen.” Jo Rousseau (sp.a) was gevat: “Een naam van een nog levende persoon gebruiken voor een plein of straat is onwettig. Van een stadsbestuur verwachten we dat het de wet kent. Jullie hebben gegokt en verloren.”

Keuneplein

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “Jammer dat de oppositie dat schitterende plein zo negatief in beeld heeft gebracht. Het zal in de volksmond het Fabreplein blijven.” Schepen Rik Lips (CD&V) suggereerde nog om de namen die in de volksmond zijn gekend terug op te waarderen, zodat ze niet verloren gaan. Hij somde ‘Monobloc’ en ‘Keuneplein’ als voorbeelden op.