Schepen pleit voor strengere normen torenkranen

Nieuwpoorts schepen Kris Vandecasteele (CD&V), van opleiding ingenieur gespecialiseerd in stabiliteit van metalen constructies, pleit voor strengere normen voor torenkranen. "Het vertrouwen van de bevolking in torenkranen is geschonden. Het was een paar weken geleden niet de eerste keer dat zo'n mastodont omver waaide. In 2016 viel er nog één om in Nieuwpoort, in 2015 in Gistel en in 2012 in Middelkerke. De voorschriften voor de hogere torenkranen moeten herbestudeerd worden. Ik denk daarbij zowel aan een grotere weerstand tegen windsnelheden en turbulentie als aan de verankering van de kraanfundering op de grond. Nu is er om de drie maanden een keuring maar dat moet frequenter. Ons land is onderverdeeld in verschillende zones als het over de windnormen gaat. Die met de hoogste windsnelheden is aan de kust. De torenkranen daar zijn volgens die normen berekend maar die mogen dus strenger om rampen zoals recent in onze stad te voorkomen." (GUS)